Что за чушь: Twitter разозлил Илона Маска аватарами из метавселенной

Маска раздражает идея аватаров из метавселенной / Фото: Twitter, REUTERS
Аватар из метавселенной будет отображаться в виде шестиугольника, в то время как обычные аватарки круглые. Подписка обойдется в 2,99 доллара в меcяц.
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Украинцы пользоваться услугой, правда, пока все равно не могут: ее подключили только клиентам iOS, а подписка доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Кошельки, которыми можно оплатить услугу, – Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Trust, Argent и Ledger Live.
При этом, нажав на такую оплаченную аватарку, пользователи смогут узнать больше о создателе NFT.
Один из самых активных и известных твиттер-блогеров Илон Маск уже отреагировал на новинку, назвав ее "раздражающей".
"Twitter тратит инженерные ресурсы на эту чушь, в то время как криптомошенники устраивают вечеринку спам-ботов в каждом треде!?" – написал миллиардер.
По мнению Маска, соцсети стоило бы сосредоточиться на борьбе со спамом и мошенниками, а не таких странных нововведениях.
Но он уже признавался, что просто не понимает метавселенную, не верит, что люди в нее уйдут, а VR-шлемы и вовсе сравнил с телевизором на голове.
Ранее мы писали:
- В конце 2021 года сообщалось, что австралиец опубликовал первый в мире твит силой мысли, обогнав идею Маска о Neuralink.
- Кроме того, в 2021 году Twitter запретил публиковать фото и видео пользователей без их согласия.
- Кроме того, в ноябре того же прошлого года компания купила сервис для превращения цепочек сообщений в блоги.