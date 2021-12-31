Топ-событие года – метавселенная: как весь мир попал на виртуальный поезд из The Sims

Метавселенная стала главным трендом года

Виртуальный мир, населенный аватарами живых людей, некогда был антиутопией из романа Нила Стивенсона "Снежная катастрофа", но теперь он стал реальностью.

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Как мы помним, криптовалюты стремительно росли, инвесторы развернули конвейер для блокчейн-единорогов, а невзаимозаменяемые токены захватили мир, пишет Forbes.

Издание добавляет, что именно в 2021, помимо вышеозвученного, Джек Дорси покинул Twitter, а Facebook стал Meta.

Что же такое метавселенная, которую пока так и не смог понять миллиардер Илон Маск?

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Почувствуй себя героем The Sims

Общепринятого определения термина метавселенной, на самом деле, не существует.

Некоторые думают об этом как о расширенном преемнике текущей версии Интернета – новом варианте взаимодействия, в котором физический и цифровой миры смешиваются с помощью компьютерных аватаров.

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Миллениалы и первые зумеры могут хорошо помнить The Sims – серию видеоигр-симуляторов жизни, запущенную в 2000 году, где вы могли практически построить вторую жизнь для цифровой версии себя или персонажа своей мечты.

Теперь виртуальные дни рождения, свадьбы и другие цифровые события стали куда более погруженными и доступными через гарнитуры VR, ПК, игровые консоли и даже телефоны.

Бывший руководитель Amazon Мэтью Болл при этом подчеркивает, что Метавселенная – это не игра, не аппаратное обеспечение или не онлайновый опыт.

"Это все равно, что сказать, что World of Warcraft, iPhone или Google – это Интернет. Это цифровые миры, устройства, сервисы, веб-сайты", – пояснил он.

Почему метавселенная интересна всем – или почти всем

По словам Болла, в метавселенной нас ждет совершенно новый набор технологий, приложений и финансовых возможностей.

Генеральный директор компании Epic Games Тим Суини предсказывает, что в ближайшие десятилетия метавселенная может стать многомиллионной частью мировой экономики.

Например, проект Fortnite от Epic превратился из популярной многопользовательской игры в популярную соцсеть и даже проводил виртуальные концерты с участием Арианы Гранде и Трэвиса Скотта.

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Бренды также претендуют на роль метавселенной. К примеру, Nike запустила Nikeland – виртуальный игровой процесс на платформе Roblox, где пользователи могут наряжать цифровые аватары в продукты компании.

В сентябре Dolce & Gabbana продала первую в истории коллекцию невзаимозаменяемых токенов модного бренда примерно за 5,7 миллиона долларов.

Facebook сменил имя на пути к VR, а Apple поможет туда попасть

Из всех корпоративных набегов в метавселенную, несомненно, самым громким является история Facebook, который в октябре 2021 сменил свое название на Meta.

Ребрендинг произошел на фоне многочисленных споров вокруг компании, но, тем не менее, он показал, что ориентация на дополненную и виртуальную реальность будет определять стратегию Facebook в будущем.

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Технологический конгломерат заявил, что в следующем году потратит не менее 10 млрд долларов на развитие инфраструктуры метавселенной.

Это включает в себя оборудование, соединяющее реальный и виртуальный миры, такое как гарнитуры VR, которые, например, позволят виртуальному аватару отражать выражение лица носителя.

Apple в 2022 году выпустит свое устройство виртуальной реальности, которое может стоить до 3 тысяч долларов.

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Некоторые платформы метавселенной уже доступны через смартфоны, ПК и игровые консоли, такие как Xbox, с соответствующими приложениями и цифровыми кошельками.

Ловушка для Google и Facebook, или свергнуть старый интернет

Критики говорят, что метавселенная – это просто сексуальное, вдохновляющее название для какой-то игры технических магнатов.

Фото: Pixabay

В то же время нужно понимать, что история гораздно серьезнее: в мире блокчейнов дискуссия вращается вокруг свержения старой гвардии Интернета – так называемой Walled Gardens of Big Tech.

Именно там такие компании, как Google и Facebook, владеют огромными объемами пользовательских данных и получают прибыль от них.

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Это будет открытый мир, который уже называются метавселенной Web 2.0. Например, платформы The Sandbox и Decentraland обещают независимость от решений крупных корпораций и гегемонии владения данными.

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск высмеял метавселенную, заявив, что современные устройства для выхода в VR – это как "телевизор на носу". Но он также признался, что просто не понимает концепт.