Топ-подія року – метавсесвіт: як увесь світ потрапив на віртуальний поїзд із The Sims

Метавсесвіт став головним трендом року

Віртуальний світ, населений аватарами живих людей, був антиутопією з роману Ніла Стівенсона "Снігова катастрофа", але тепер він став реальністю.

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Як ми пам'ятаємо, криптовалюти стрімко зростали, інвестори розгорнули конвеєр для блокчейн-однорогів, а невзаємозамінні токени захопили світ, пише Forbes.

Видання додає, що саме в 2021 році, окрім вищеозвученого, Джек Дорсі залишив Twitter, а Facebook став Meta.

Що ж таке метавсесвіт, який поки що так і не зміг зрозуміти мільярдер Ілон Маск?

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Відчуй себе героєм The Sims

Загальноприйнятого визначення терміну метавсесвіту насправді не існує.

Деякі думають про це як про розширений наступник поточної версії Інтернету – новий варіант взаємодії, в якому фізичний та цифровий світ змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів.

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Міленіалі та перші зумери можуть добре пам'ятати The Sims – серію відеоігор-симуляторів життя, запущену в 2000 році, де ви могли практично побудувати друге життя для цифрової версії себе чи персонажа своєї мрії.

Тепер віртуальні дні народження, весілля та інші цифрові події стали куди більш зануреними та доступними через гарнітури VR, ПК, ігрові консолі та навіть телефони.

Колишній керівник Amazon Метью Болл при цьому наголошує, що Метавсесвіт – це не гра, не апаратне забезпечення або онлайновий досвід.

"Це все одно, що сказати, що World of Warcraft, iPhone або Google – це Інтернет. Це цифрові світи, пристрої, послуги, веб-сайти", – пояснив він.

Чому метавсесвіт цікавий усім – або майже всім

За словами Болла, у метавсесвіті на нас чекає зовсім новий набір технологій, додатків та фінансових можливостей.

Генеральний директор компанії Epic Games Тім Суїні передбачає, що в найближчі десятиліття метавсесвіт може стати багатомільйонною частиною світової економіки.

Наприклад, проєкт Fortnite від Epic перетворився з популярної розрахованої на багато користувачів гри в популярну соцмережу та навіть проводив віртуальні концерти за участю Аріани Гранде та Тревіса Скотта.

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Бренди також претендують на роль метавсесвіту. Наприклад, Nike запустила Nikeland – віртуальний ігровий процес на платформі Roblox, де користувачі можуть вбирати цифрові аватари у продукти підприємства.

У вересні Dolce & Gabbana продала першу в історії колекцію незмінних токенів модного бренду приблизно за 5,7 мільйона доларів.

Facebook змінив ім'я на шляху до VR, а Apple допоможе туди потрапити

З усіх корпоративних набігів у метавсесвіт, безсумнівно, найгучнішим є історія Facebook, який у жовтні 2021 року змінив свою назву на Meta.

Ребрендинг стався на тлі численних суперечок навколо компанії, але, проте, він показав, що орієнтація на доповнену та віртуальну реальність визначатиме стратегію Facebook у майбутньому.

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Технологічний конгломерат заявив, що наступного року витратить не менше 10 млрд доларів на розвиток інфраструктури метавсесвіту.

Це включає обладнання, що поєднує реальний та віртуальний світи, таке як гарнітури VR, які, наприклад, дозволять віртуальному аватару відображати вираз обличчя носія.

Apple у 2022 році випустить свій пристрій віртуальної реальності, який може коштувати до 3 тисяч доларів.

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Деякі платформи метавсесвіту вже доступні через смартфони, ПК та ігрові консолі, такі як Xbox, з відповідними програмами та цифровими гаманцями.

Пастка для Google та Facebook, або скинути старий інтернет

Критики кажуть, що метавсесвіт – це просто сексуальна назва, що надихає, для якоїсь гри технічних магнатів.

Фото: Pixabay

Водночас треба розуміти, що історія значно серйозніша: у світі блокчейнів дискусія обертається навколо повалення старої гвардії Інтернету – так званої Walled Gardens of Big Tech.

Саме там такі компанії, як Google і Facebook, володіють величезними обсягами даних користувача та отримують прибуток від них.

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Це буде відкритий світ, який вже називається метавсесвітом Web 2.0. Наприклад, платформи The Sandbox та Decentraland обіцяють незалежність від рішень великих корпорацій та гегемонії володіння даними.

Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск висміяв метавсесвіт, заявивши, що сучасні пристрої для виходу в VR – це як "телевізор на носі". Але він також зізнався, що не розуміє концепт.