Аналог TikTok ввел строгое ограничение для пользователей

Пользователи, которым нет 14 лет, смогут пользоваться соцсетью меньше, чем час в день

В приложении Douyin будет действовать ограничение для детей/Фото: Коллаж: Сегодня

Приложение для коротких видео Douyin, которое является аналогом соцсети TikTok, где в последнее время распространяется смертельный челлендж, ввел ограничения для подростков. Теперь все пользователи, которым нет 14 лет, будут пользоваться приложением в "молодежном режиме".

Об этом сообщает Reuters.

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На такие шаги владельцы соцсети пошли, чтобы защитить молодежь от неприемлемого контента.

Какое ограничение будет действовать

В "молодежном режиме" дети смогут пользоваться соцсетью не более 40 минут в день, а также лишь с 6:00 до 22:00. Это строжайшее ограничение в истории платформы.

Где еще действует подобное правило пользования

В популярном приложении WeChat тоже есть "молодежный режим". При его включении пользователи теряют доступ к некоторым функциям и играм.

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