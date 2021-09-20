Аналог TikTok ввел строгое ограничение для пользователей

Приложение для коротких видео Douyin, которое является аналогом соцсети TikTok, где в последнее время распространяется смертельный челлендж, ввел ограничения для подростков. Теперь все пользователи, которым нет 14 лет, будут пользоваться приложением в "молодежном режиме".
Об этом сообщает Reuters.
На такие шаги владельцы соцсети пошли, чтобы защитить молодежь от неприемлемого контента.
Какое ограничение будет действовать
В "молодежном режиме" дети смогут пользоваться соцсетью не более 40 минут в день, а также лишь с 6:00 до 22:00. Это строжайшее ограничение в истории платформы.
Где еще действует подобное правило пользования
В популярном приложении WeChat тоже есть "молодежный режим". При его включении пользователи теряют доступ к некоторым функциям и играм.
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