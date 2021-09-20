Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Техно

Аналог TikTok ввел строгое ограничение для пользователей

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
20 сентября, 10:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пользователи, которым нет 14 лет, смогут пользоваться соцсетью меньше, чем час в день
В приложении Douyin будет действовать ограничение для детей/Фото: Коллаж: Сегодня
В приложении Douyin будет действовать ограничение для детей/Фото: Коллаж: Сегодня

Приложение для коротких видео Douyin, которое является аналогом соцсети TikTok, где в последнее время распространяется смертельный челлендж, ввел ограничения для подростков. Теперь все пользователи, которым нет 14 лет, будут пользоваться приложением в "молодежном режиме".

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

На такие шаги владельцы соцсети пошли, чтобы защитить молодежь от неприемлемого контента.

Какое ограничение будет действовать

В "молодежном режиме" дети смогут пользоваться соцсетью не более 40 минут в день, а также лишь с 6:00 до 22:00. Это строжайшее ограничение в истории платформы.

Где еще действует подобное правило пользования

В популярном приложении WeChat тоже есть "молодежный режим". При его включении пользователи теряют доступ к некоторым функциям и играм.

Ранее мы также писали

  • В Харькове школьник записал TikTok с угрозой. По его словам, таким образом он хотел стать популярным.
  • Девочка получила страшные ожоги и едва не потеряла руки из-за челленджа в TikTok. Ребенок перенес три операции по пересадке кожи.

Валентина Мартынюк
Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня

В медиа с 2015 года – начинала редактором ленты новостей в новостном агентстве УНН. Живу журналистикой – и делаю все возможное, чтобы наши читатели получали все, что нужно знать сегодня. Родилась в Хмельницкой области. В 2018 закончила Киевский университет имени Бориса Гринченко по специальности "Издательское дело". В 2014 году переехала в Киев. Люблю рисовать, конный спорт и хорошие книги.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять