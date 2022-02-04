Теорию Дарвина объявили ошибкой: ученые предложили новую версию эволюции

Ученые опровергли основной концепт теории Дарвина / Фото: Pixabay
Более века ученые придерживались теории Чарльза Дарвина о том, что все генетические мутации являются случайными, и самые полезные черты передаются из поколения в поколение.
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Однако исследователи из Хайфского университета в Израиле обнаружили, что это не так, пишет Daily Mail.
По их словам, к примеру, мутация человеческого гемоглобина S (HbS) не является случайной.
В частности, африканцы имеют дополнительный уровень защиты от малярии, в отличие от европейцев, и это связано с регионом их изначального проживания.
Теперь ученые предположили, что на эволюцию влияют два источника информации:
- внешняя, которая представляет собой естественный отбор;
- внутренняя, которая накапливается в геноме и влияет на возникновение мутаций.
Это новое исследование считается первым свидетельством "неслучайных мутаций" в генах человека. Ранее группа ученых изучила растения и тоже обнаружила, что их мутации – не случайность.
Результаты дальнейшей работы в этой сфере могут изменить фундаментальное понимание эволюции и дают шанс победить болезни, вызванные мутациями, включая рак.
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