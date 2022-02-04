Теорию Дарвина объявили ошибкой: ученые предложили новую версию эволюции

Ученые опровергли основной концепт теории Дарвина / Фото: Pixabay

Более века ученые придерживались теории Чарльза Дарвина о том, что все генетические мутации являются случайными, и самые полезные черты передаются из поколения в поколение.

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Однако исследователи из Хайфского университета в Израиле обнаружили, что это не так, пишет Daily Mail.

По их словам, к примеру, мутация человеческого гемоглобина S (HbS) не является случайной.

В частности, африканцы имеют дополнительный уровень защиты от малярии, в отличие от европейцев, и это связано с регионом их изначального проживания.

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Белые люди хуже защищены от малярии. Фото Pixabay

Теперь ученые предположили, что на эволюцию влияют два источника информации:

внешняя, которая представляет собой естественный отбор;

внутренняя, которая накапливается в геноме и влияет на возникновение мутаций.

Это новое исследование считается первым свидетельством "неслучайных мутаций" в генах человека. Ранее группа ученых изучила растения и тоже обнаружила, что их мутации – не случайность.

Результаты дальнейшей работы в этой сфере могут изменить фундаментальное понимание эволюции и дают шанс победить болезни, вызванные мутациями, включая рак.

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