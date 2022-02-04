Солнце рухнуло с неба: комета могла уничтожить целую цивилизацию

Древнюю цивилизацию могла убить комета / Фото: Wikipedia, Pixabay
Представители коренного народа США жили на восточных территориях современных Штатов примерно в 200-500 годах до нашей эры.
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Среди причин упадка культуры называли войну и изменения климата, но теперь археологи во время раскопок обнаружили иридий и платину – явные признаки падения метеорита, пишет Science Alert.
Слой древесного угля в отложениях, тем временем, свидетельствует об интенсивном периоде сильной жары.
Гипотеза ученых – в том, что обломки пролетавшей кометы упали недалеко от поселений Хоупвелл в Огайо, вызвав взрыв, который мог иметь разрушительные последствия для местной природы и людей.
Верили в змею с неба
При этом цивилизация сразу после этого не вымерла: люди собирали осколки метеорита и использовали их в своих украшениях и инструментах, а также занесли какую-то страшную катастрофу в местный фольклор.
Хоупвелл также построила насыпь в форме кометы недалеко от эпицентра области метеоритных дождей. Интересно, что о трагическом событии в далекой истории, до сих пор говорят потомки тех племен.
Например, жители Майами рассказывают о рогатой змее, которая летела по небу и бросала камни на землю, прежде чем рухнуть в реку.
В Шони рассказывают мифы о "небесной пантере", которая могла сносить леса. Оттавцы "вспоминают" день, когда Солнце упало с неба.
Ранее мы писали:
- Вода на Земле не могла возникнуть сразу после формирования планеты, поскольку здесь было слишком жарко, но ученые предложили свои версии появления океанов.
- До появления Земли и других планет в нашей Солнечной системе Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли.
- Многочисленные темные скалистые осколки стекла, разбросанные по пустыне Атакама в Чили, были принесены кометой, которая упала на планету.