Солнце рухнуло с неба: комета могла уничтожить целую цивилизацию

Древнюю цивилизацию могла убить комета / Фото: Wikipedia, Pixabay

Представители коренного народа США жили на восточных территориях современных Штатов примерно в 200-500 годах до нашей эры.

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Среди причин упадка культуры называли войну и изменения климата, но теперь археологи во время раскопок обнаружили иридий и платину – явные признаки падения метеорита, пишет Science Alert.

Среди найденных курганов Хоупвелл один даже напоминает комету, фото Wikipedia

Слой древесного угля в отложениях, тем временем, свидетельствует об интенсивном периоде сильной жары.

Гипотеза ученых – в том, что обломки пролетавшей кометы упали недалеко от поселений Хоупвелл в Огайо, вызвав взрыв, который мог иметь разрушительные последствия для местной природы и людей.

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Верили в змею с неба

При этом цивилизация сразу после этого не вымерла: люди собирали осколки метеорита и использовали их в своих украшениях и инструментах, а также занесли какую-то страшную катастрофу в местный фольклор.

Одно из украшений Хоупвелл, фото Wikipedia

Хоупвелл также построила насыпь в форме кометы недалеко от эпицентра области метеоритных дождей. Интересно, что о трагическом событии в далекой истории, до сих пор говорят потомки тех племен.

Например, жители Майами рассказывают о рогатой змее, которая летела по небу и бросала камни на землю, прежде чем рухнуть в реку.

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Хоупвелл имели обширную обменную сеть и делали причудливые изделия, фото Wikipedia

В Шони рассказывают мифы о "небесной пантере", которая могла сносить леса. Оттавцы "вспоминают" день, когда Солнце упало с неба.

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