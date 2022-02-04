Сонце впало з неба: комета могла знищити цілу цивілізацію

Представники корінного народу США жили на східних територіях сучасних Штатів приблизно 200-500 роках до нашої ери.
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Серед причин занепаду культури називали війну та зміни клімату, але тепер археологи під час розкопок виявили іридій та платину – явні ознаки падіння метеориту, пише Science Alert.
Шар деревного вугілля у відкладеннях, тим часом, свідчить про інтенсивний період сильної спеки.
Гіпотеза вчених – у тому, що уламки комети впали недалеко від поселень Хоупвелл в Огайо, викликавши вибух, який міг мати руйнівні наслідки для місцевої природи та людей.
Вірили у змію з неба
Водночас цивілізація одразу після цього не вимерла: люди збирали уламки метеорита та використовували їх у своїх прикрасах та інструментах, а також занесли якусь страшну катастрофу до місцевого фольклору.
Хоупвелл також побудував насип у формі комети неподалік епіцентру сфери метеоритних дощів. Цікаво, що про трагічну подію в далекій історії досі говорять нащадки тих племен.
Наприклад, мешканці Майамі розповідають про рогатої змії, яка летіла небом і кидала каміння на землю, перш ніж звалитися в річку.
У Шоні розповідають міфи про "небесній пантері", яка могла зносити ліси. Оттавці "згадують" день, коли Сонце впало з неба.
Раніше ми писали:
- Вода на Землі не могла виникнути одразу після формування планети, оскільки тут було надто спекотно, але вчені запропонували свої версії появи океанів.
- До появи Землі та інших планет у нашій Сонячній системі Сонце могло бути оточене гігантськими кільцями пилу.
- Численні темні скелясті уламки скла, розкидані по пустелі Атакама в Чилі, були принесені кометою, що впала на планету.