Не из космоса: ученые объяснили появление воды на Земле

Еще одна сложность формирования воды – земная орбита близка к Солнцу, что само по себе затрудняет накопления водного льда на ее поверхности.
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Первая теория говорит о том, что воду на Землю могли занести кометы или льдистые астероиды, сформировавшиеся намного дальше от Солнца, пишет Physical Review Letters.
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Но тут возникает загадка в разнице масс тяжелого водорода из космоса и легкого водорода на Земле.
Поэтому есть и вторая теория: вода содержалась в минералах внутри земной мантии. Со временем они могли разлагаться, выделяя воду, что типично для некоторых соединений магния и кремния.
По словам ученых, первые десятки миллионов лет земной истории расплавленное железо опускалось в центр планеты и вытесняло более легкие силикаты выше.
Соединения постепенно разлагались, и среди продуктов распада 11% по весу составила вода.
В силу малой плотности она постепенно поднималась вверх, и с извержениями вулканов попадала в атмосферу Земли.
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Так постепенно воздух стал насыщен водяным паром, и уже пар со временем конденсировался, образуя водоемы.
Напомним, ранее ученые выяснили, как долго динозавры высиживали яйца.