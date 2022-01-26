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Не из космоса: ученые объяснили появление воды на Земле

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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26 января, 21:22
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Вода на Земле не могла возникнуть сразу после формирования планеты, поскольку здесь было слишком жарко, но ученые предложили свои версии появления океанов
Земля могла образовать воду прямо из своих недр
Земля могла образовать воду прямо из своих недр / Фото: Getty Images, Pixabay

Еще одна сложность формирования воды – земная орбита близка к Солнцу, что само по себе затрудняет накопления водного льда на ее поверхности.

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Первая теория говорит о том, что воду на Землю могли занести кометы или льдистые астероиды, сформировавшиеся намного дальше от Солнца, пишет Physical Review Letters.

Но тут возникает загадка в разнице масс тяжелого водорода из космоса и легкого водорода на Земле.

Поэтому есть и вторая теория: вода содержалась в минералах внутри земной мантии. Со временем они могли разлагаться, выделяя воду, что типично для некоторых соединений магния и кремния.

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Фото Wikipedia

По словам ученых, первые десятки миллионов лет земной истории расплавленное железо опускалось в центр планеты и вытесняло более легкие силикаты выше.

Соединения постепенно разлагались, и среди продуктов распада 11% по весу составила вода.

В силу малой плотности она постепенно поднималась вверх, и с извержениями вулканов попадала в атмосферу Земли.

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Так постепенно воздух стал насыщен водяным паром, и уже пар со временем конденсировался, образуя водоемы.

Напомним, ранее ученые выяснили, как долго динозавры высиживали яйца.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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