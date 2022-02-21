Самые большие гиганты планеты Земля: есть ли предел их размерам

Гиганты бродили по Земле давно и плавают в океане сейчас, но пределов их размерам пока не определили / Фото: Wikipedia
В 2020 году исследователи впервые увидели, возможно, самое длинное животное в истории. Каждая из синофор состоит из множества более мелких животных, называемых зооидами.
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Это – один из нескольких гигантов, обнаруженных людьми за последние десятилетия, и живущий на глубине от 700 до 1000 метров под поверхностью, пишет Live Science.
Но ученым не всегда приходится спускаться на такие глубины, чтобы найти новых колоссальных существ.
Например, в 2011 году ранее неизвестный вид китов выбросило на берег Новой Зеландии. Гиганта идентифицировали в 2021 году как нового члена семейства клюворылых китов.
Что касается наземных животных, тут чаще выкапывают останки крупнейших неизвестных чудовищ. Главной стала группа динозавров-зауроподов, называемых титанозаврами – гигантскими травоядными животными с длинной шеей.
В каждом из них было столько же массы из мяса, сколько в шести или семи полностью выращенных самцах африканских слонов.
Самым тяжелым и потенциально самым большим из них был, вероятно, аргентинозавр – он был 35 метров в длину и весил до 70 тонн.
В 2021 году ученые объявили об открытии еще одного титанозавра, который может быть еще больше.
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Должен быть предел тому, как большие животные могут расти и при этом поддерживать себя под тяжестью гравитации, но точные цифры ученые пока назвать не могут.
Ранее мы писали:
- Около 200 миллионов лет назад та же вулканическая активность, которая уничтожила четверть жизни на Земле, помогла создать Атлантический океан.
- Жизнь на Марсе могла существовать не так давно, но ее могли уничтожить такие же катастрофы, которые убили динозавров.
- Ученые провели исследование и выяснили, как долго вылуплялись яйца двух видов вымерших динозавров.