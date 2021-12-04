Пришлось уклоняться: осколок американской ракеты чуть не врезался в МКС

МКС пришлось "убегать" от осколка ракеты / Фото: Wikipedia

МКС предприняла маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с очередным куском космического мусора.

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В этот раз это были остатки ракеты "Пегас", запущенной США еще в 1994 году, пишет Interesting Engineering.

МКС отклонилась от своего курса примерно на 310 метров почти на три минуты. Хотя астронавтам удалось избежать столкновения, ситуация вызывает серьезные опасения.

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Пятничный маневр стал вторым случаем менее чем за три недели, когда космический мусор прервал операции на МКС.

Более опасная ситуация развернулась 15 ноября, когда экипаж из семи человек – из США, РФ и Германии – укрылся в своих капсулах из-за обломков спутника, взорванного Россией в космосе.

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Всего Минобороны США отслеживает 22300 заметных обломков космического мусора, но это лишь часть миллионов фрагментов ракет, кораблей и спутников, которые вращаются вокруг Земли.

Напомним, ранее ученые предупредили, что Земля может обрасти кольцами из обломков космического мусора.