Порно и авторское право: Telegram заблокировал больше 1000 каналов по запросу Apple

Telegram пришлось заблокировать более 1000 каналов

По требованию модераторов App Store Telegram заблокировал эти каналы как минимум для устройств на iOS.

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В том числе, был заблокирован канала с 2,7 млн подписчиков из-за распространения порнографических материалов, сообщает Telegram Analytics.

74% из 1010 каналов заблокировали по причине распространения порно, 26% – из-за нарушения авторских прав. Эти каналы генерировали более 170 млн просмотров постов в сутки.

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Сравнивая количество заблокированных каналов с февралем 2021 года, модераторы мессенджера отметили, что тогда было заблокировано 1663 канала с аудиторией в 68 млн подписчиков.

Эти каналы генерировали 117 млн просмотров постов в сутки. Причины блокировки были теми же.

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Напомним, ранее мы писали о том, что перед Новым годом Telegram добавил несколько функций.

Также Telegram защитил участников чатов от спойлеров, как и планировал. Но этот процесс контролируют сами пользователи.