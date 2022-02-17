Поиск инопланетян: люди могут оказаться самой развитой расой в галактике

Ученые продолжают искать сигналы от инопланетян

На этот раз исследователи использовали радиотелескопы Murchison Widefield Array, чтобы найти искусственные сигналы в центре Молочного Пути, намекающие на разумную цивилизацию.

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Согласно предыдущим моделированиям, именно вокруг центра Млечного Пути в пределах 3200 световых лет могут быть лучшие условия для зарождения жизни, пишет Cornell University.

Пока, как и в предыдущие разы, наблюдения не принесли положительных результатов. Но это не значит, что жизни не существует, отметили ученые.

По их мнению, разумные существа вполне могут существовать, но их цивилизация недостаточно развита, чтобы пользоваться радиоволнами, либо же сигналы инопланетян еще не достигли Земли.

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В итоге может даже оказаться, что человечество – самая технологически развитая раса нашей Галактики. Вполне возможно и то, что в направлении наблюдений действительно нет разумной жизни.

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Ученые также исследуют шаровые звездные скопления в надежде найти хоть какой-то сигнал. Там из-за высокой плотности звезд понятной нам жизни возникнуть труднее, но они не оставляют надежд найти собратьев по разуму.

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