Пошук інопланетян: люди можуть виявитися найрозвиненішою расою в галактиці

Вчені продовжують шукати сигнали від інопланетян

Цього разу дослідники використовували радіотелескопи Murchison Widefield Array, щоб знайти штучні сигнали у центрі Молочного Шляху, що натякають на розумну цивілізацію.

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Згідно з попередніми моделюваннями, саме навколо центру Чумацького Шляху в межах 3200 світлових років можуть бути найкращі умови для зародження життя. Cornell University.

Поки що, як і в попередні рази, спостереження не дали позитивних результатів. Але це не означає, що життя не існує, відзначили вчені.

На їхню думку, розумні істоти цілком можуть існувати, але їхня цивілізація недостатньо розвинена, щоб користуватися радіохвилями, або ж сигнали інопланетян ще досягли Землі.

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У результаті може навіть виявитися, що людство – найтехнологічніше розвинена раса нашої Галактики. Цілком можливо і те, що у напрямку спостережень справді немає розумного життя.

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Вчені також досліджують кульові зоряні скупчення, сподіваючись знайти хоч якийсь сигнал. там через високу щільність зірок зрозумілого нам життя виникнути важче, але вони не залишають надій знайти побратимів за розумом.

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