"Отец радио", на идеях которого функционируют ТВ, мобилки, радиотелескопы – история дня за минуту

Гульельмо Маркони считается "отцом радио" / Фото: Коллаж: Сегодня
Интерес к невидимому миру у Маркони возник после школьных опытов с двумя наэлектризованными шарами и возникающими периодически колебаниями. Нельзя ли, "оседлав" их, передавать сигналы?
Первую удачную попытку осуществил весной в 1895-м. А когда на родине идею проигнорировали, перебрался в Англию, где нашел понимание. Расстояния увеличивались: 400 м – 2,5 км – 14 км – 23 км. Первый реальный сигнал бедствия с плавучего маяка. Первый сеанс радиообщения через океан. Регулярная трансатлантическая связь.
Остроумное использование для "удлинения" антенны воздушного змея.
Так что заслуженно в день похорон "отца" на две минуты замолчали все радиопередатчики планеты.
Пионер радио-бизнеса
Будучи 22-летним, Маркони, предусмотрительно запатентовав открытие, заключил контракт по продаже средств связи Британской почтовой службе. Спустя год зарегистрировал в Лондоне компанию беспроводного телеграфа и сигнализации. Вскоре ее "дочки" появились во многих ведущих странах мира. Та же "Американ Маркони" два десятилетия доминировала на рынке США.
В ходе серии поглощений и переименований головная компания стала называться Би-Би-Си.
А еще раньше в городе Челмсфорд графства Эссекс открыл первый в мире радиозавод.
"Лебединая песня" Нобелевского лауреата – организация широковещательной радиостанции в Ватикане.
Ау, иные миры!
Многие убеждены: "отец радио" создал аппарат для трансляции и приема межпланетных сигналов. Более того, в ходе испытаний пытался "достучаться" до марсиан. И даже размышлял над возможностью контактов с иными измерениями.
А на борту своей яхты-лаборатории "Электра", опередив время, решал проблему антигравитации.
Гибель "Титаника"
14 апреля 1912 года "непотопляемый" круизный лайнер "Титаник", столкнувшись с айсбергом, пошел ко дну, унеся около 1500 жизней (при 712 спасенных).
"А Маркони тут с какого боку?" – спросите вы. Отвечу: с боку выживших. Дело в том, что капитан Эдвард Смит приказал всем радистам "Титаника" беспрерывно передавать SOS.
Пароход "Карпатия", принявший сигнал бедствия и успевший к месту ЧП, и принял на борт счастливцев.
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