"Отец радио", на идеях которого функционируют ТВ, мобилки, радиотелескопы – история дня за минуту

Гульельмо Маркони считается "отцом радио" / Фото: Коллаж: Сегодня

Интерес к невидимому миру у Маркони возник после школьных опытов с двумя наэлектризованными шарами и возникающими периодически колебаниями. Нельзя ли, "оседлав" их, передавать сигналы?

Первую удачную попытку осуществил весной в 1895-м. А когда на родине идею проигнорировали, перебрался в Англию, где нашел понимание. Расстояния увеличивались: 400 м – 2,5 км – 14 км – 23 км. Первый реальный сигнал бедствия с плавучего маяка. Первый сеанс радиообщения через океан. Регулярная трансатлантическая связь.

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Остроумное использование для "удлинения" антенны воздушного змея.

Так что заслуженно в день похорон "отца" на две минуты замолчали все радиопередатчики планеты.

Пионер радио-бизнеса

Будучи 22-летним, Маркони, предусмотрительно запатентовав открытие, заключил контракт по продаже средств связи Британской почтовой службе. Спустя год зарегистрировал в Лондоне компанию беспроводного телеграфа и сигнализации. Вскоре ее "дочки" появились во многих ведущих странах мира. Та же "Американ Маркони" два десятилетия доминировала на рынке США.

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В ходе серии поглощений и переименований головная компания стала называться Би-Би-Си.

А еще раньше в городе Челмсфорд графства Эссекс открыл первый в мире радиозавод.

"Лебединая песня" Нобелевского лауреата – организация широковещательной радиостанции в Ватикане.

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Ау, иные миры!

Многие убеждены: "отец радио" создал аппарат для трансляции и приема межпланетных сигналов. Более того, в ходе испытаний пытался "достучаться" до марсиан. И даже размышлял над возможностью контактов с иными измерениями.

А на борту своей яхты-лаборатории "Электра", опередив время, решал проблему антигравитации.

Гибель "Титаника"

14 апреля 1912 года "непотопляемый" круизный лайнер "Титаник", столкнувшись с айсбергом, пошел ко дну, унеся около 1500 жизней (при 712 спасенных).

"А Маркони тут с какого боку?" – спросите вы. Отвечу: с боку выживших. Дело в том, что капитан Эдвард Смит приказал всем радистам "Титаника" беспрерывно передавать SOS.

Пароход "Карпатия", принявший сигнал бедствия и успевший к месту ЧП, и принял на борт счастливцев.

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