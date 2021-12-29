Ноутбук Lenovo получит планшет со стилусом возле тачпада: появились фото

Lenovo выпустит ноутбук со встроенным планшетом / Фото: evleaks

Ранее LG заявила о выпуске ноутбука с двумя дополнительными сенсорными экранами, а теперь в соцсетях появились фото похожей модели от Lenovo.

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Это 17-дюймовый ноутбук, главной изюминкой которого стал дополнительный экран у тачпада, пишет инсайдер Эван Бласс у себя в Twitter.

Он также показал новые рендеры устройства, исходя из которого видно, что ноутбук поможет дизайнерам.

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Так, к дополнительному экрану прилагается стилус, что делает его похожим на графический планшет.

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Второй дисплей можно будет использовать по-разному:

для графического редактора;

дополнительного меню;

панели инструментов;

отдельных программ.

Судя по рендерам устройства, ноутбук, несмотря на нововведения и экран в 17 дюймов, будет тонким и не громоздким.

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Напомним, ранее мы писали о том, какими будут и когда выйдут новые MacBook и iMac.