Неуправляемая ракета Илона Маска скоро врежется в Луну

Вторая ступень ракеты Falcon 9 упадет прямо на Луну

В 2015 году ракета Илона Маска вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory, предназначенный для наблюдений за Землей и Солнцем.

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Аппарат отправился дальше собирать данные океанов и облаков Земли, а вот вторая ступень Falcon 9 осталась летать без управления, пишет The Guardian.

Ракета с 2015 года летает в космосе без контроля, фото Getty Images

Как поясняют инженеры, у ракеты было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу, при этом она не смогла вылететь за пределы гравитационных сил Земли и Луны.

И вот теперь четыре тонны космического мусора направились к Луне. Ступень врежется в поверхность со скоростью примерно 2,58 км/с.

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Ракета стартовала на орбиту 7 лет назад, фото Getty Images

Falcon 9, вероятнее всего упадет на обратную сторону Луны ближе к экватору спутника экватора. Астрофизик из Гарвардского университета считает, что столкновение должно произойти 4 марта 2022 года, но "это не такое уж большое дело".

С Земли это событие никто не увидит. Некоторые астрономы даже считают, что это принесет пользу.

Дело в том, что удар выбросит на поверхность много материала, что может помочь узнать больше о внутреннем устройстве Луны.

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Вторая ступень ракеты стала "заложницей" гравитации Земли и Луны, фото Getty Images

Билл Грей, разработчик программного обеспечения для отслеживания околоземных объектов, согласен с датой, но к тому, что это поможет открыть что-то новое, относится скептически.

"Мы уже знаем, что происходит, когда мусор падает на Землю. Из этого мало чему можно научиться", – говорит он.

Напомним, сообщалось, что ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30" с мыса Канаверал во Флориде, США.

Четыре тонны космического мусора врежется в Луну

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