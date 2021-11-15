Человек бы не прожил больше двух минус в космосе без скафандра / Фото: Pixabay

В истории был случай, когда космонавт чуть не "утонул" в открытом космосе. А что бы случилось с человеческим телом, если бы оно попало в космический вакуум без скафандра?

На самом деле голливудские сценарии о взрывающихся или мгновенно замерзающих телах преувеличены, пишет Live Science.

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В действительности эффекты были бы подобными, но скорость и реализация отличались бы, поясняет Жаклин Кван в своей статье.

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Конечно, астронавт, оказавшийся в космосе без скафандра, не выжил бы, но его смерть наступила бы в течение нескольких минут, а не секунд. При этом смерть его была бы ужасна: жидкости тела бы вскипели, а нос и рот оказались практически замороженными.

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Космос – это вакуум, лишенный воздуха, то есть там почти нет атмосферного давления, как на Земле, а именно оно определяет температуру, при которой жидкости закипают.

В результате температура кипения жидкостей значительно снижается, пояснил специалист по оперативной космической медицине НАСА, доктор Крис Ленхардт.

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"Учитывая, что человеческое тело на 60% состоит из воды, это серьезная проблема", – отметил он.

В отсутствие давления вода в нашем теле закипела бы, сразу же превратившись в газ – по сути, все ткани тела, содержащие воду, начнут расширяться. В истории были случаи, когда люди почти столкнулись с этим и выжили.

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Так, в 1966 году аэрокосмический инженер НАСА Джим Леблан помогал тестировать прототипы скафандров в огромной вакуумной камере.

В какой-то момент испытания шланг подачи сжатого воздуха в его костюм был отключен.

"Когда я споткнулся, я почувствовал, как слюна на моем языке начала пузыриться прямо перед тем, как я потерял сознание", – вспоминал он позже.

Образование пузырьков газа в жидкостях организма, известное как эбулизм, также происходит у глубоководных аквалангистов.

Такое случается, когда они всплывают слишком быстро, переходя из подводной среды с высоким давлением в низкое давление на поверхности воды.

У космонавтов без скафандра массивный эбулизм в тканях тела может произойти очень быстро. Сама кровь, текущая по венам, закипит медленнее, потому что кровеносная система имеет собственное внутреннее давление.

Предыдущий опыт воздействия вакуума на животных и людей показал, что они теряли сознание в течение первых 10 секунд.

Затем некоторые из них потеряли контроль над мочевым пузырем и кишечником, а опухоль в мышцах ограничила приток крови к сердцу и мозгу.

"Ни один человек не может выжить в этом – смерть вероятна менее чем через две минуты", – поясняет Ленхардт.

Космический вакуум также вытягивает воздух из ваших легких, в результате чего вы задыхаетесь в течение нескольких минут, говорится в книге данных НАСА по биоастронавтике.

После первоначального выброса воздуха вакуум продолжит вытягивать газ и водяной пар из вашего тела через дыхательные пути.

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Непрерывное кипение воды также будет иметь охлаждающий эффект. Испарение воды поглотит тепловую энергию тела и приведет к тому, что части около носа и рта человека почти замерзнут.

Остальная часть тела также остынет, но процесс будет медленнее, потому что испарения будет меньше.

Таким образом, помощь в течение двух первых минут еще могла бы спасти жизнь человеку без скафандра, но после он бы, очевидно, умер.