Фільми брешуть: скільки проживе людина у відкритому космосі без скафандра

Людина не прожила би більше двох хвилин у космосі без скафандру / Фото: Pixabay

В історії був випадок, коли космонавт мало не "потонув" у відкритому космосі . А що б сталося з людським тілом, якби воно потрапило до космічного вакууму без скафандра?

Насправді голлівудські сценарії про вибухи або миттєво заморожені тіла перебільшені, пише Live Science.

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Водночас ефекти були б подібними, хоча швидкість та реалізація відрізнялися б, пояснює Жаклін Кван у своїй статті.

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Звичайно, астронавт, який опинився в космосі без скафандра, не вижив би, але його смерть настала протягом кількох хвилин, а не секунд. І ця смерть була б жахливою: рідини тіла скипіли б, а ніс і рот виявилися б практично замороженими.

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Космос – це вакуум, позбавлений повітря, тобто там майже немає атмосферного тиску, як на Землі, а саме він визначає температуру, за якої рідини закипають.

У результаті температура кипіння рідин значно знижується, пояснив фахівець із оперативної космічної медицини НАСА лікар Кріс Ленхардт.

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"З огляду на те, що людське тіло на 60% складається з води, це серйозна проблема", – зазначив він.

За відсутності тиску вода в нашому тілі закипіла б, відразу ж перетворившись на газ – по суті, всі тканини тіла, що містять воду, почнуть розширюватися. В історії були випадки, коли люди зіткнулися з цим і вижили.

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Так, 1966 року аерокосмічний інженер НАСА Джим Леблан допомагав тестувати прототипи скафандрів у величезній вакуумній камері.

У якийсь момент випробування шланг подачі стисненого повітря у його костюм було вимкнено.

"Коли я спіткнувся, я відчув, як слина моєю мовою почала пузиритися прямо перед тим, як я знепритомнів", – згадував він пізніше.

Утворення бульбашок газу в рідинах організму, відоме як ебулізм, також відбувається у глибоководних аквалангістів.

Таке трапляється, коли вони виринають занадто швидко, переходячи з підводного середовища з високим тиском в низький тиск на поверхні води.

У космонавтів без скафандра масивний ебулізм у тканинах тіла може статися дуже швидко. Сама кров, що тече по венах, закипить повільніше, тому що кровоносна система має власний внутрішній тиск.

Попередній досвід впливу вакууму на тварин і людей показав, що вони непритомніли протягом перших 10 секунд.

Потім деякі з них втратили контроль над сечовим міхуром і кишечником, а пухлина в м'язах обмежила приплив крові до серця та мозку.

"Жодна людина не може вижити в цьому – смерть ймовірна менш ніж за дві хвилини", – пояснює Ленхардт.

Космічний вакуум також витягує повітря з ваших легенів, внаслідок чого ви задихаєтеся протягом кількох хвилин, йдеться у книзі даних НАСА з біоастронавтики.

Після початкового викиду повітря вакуум продовжить витягувати газ і водяну пару з вашого тіла через дихальні шляхи.

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Безперервне кипіння води також матиме охолодний ефект. Випаровування води поглине теплову енергію тіла та призведе до того, що частини біля носа та рота людини майже замерзнуть.

Решта тіла також охолоне, але процес буде повільнішим, тому що випаровування буде менше.

Отже, допомога протягом двох перших хвилин ще могла б врятувати життя людині без скафандра, але потім вона, очевидно, померла б.