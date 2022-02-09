Проблемы не только у Украины: 40 спутников Илона Маска сошли с орбиты

Компания Илона Маска потеряла спутники из-за вспышек на Солнце / Фото: SpaceX

49 спутников Starlink были запущены со стартовой площадки NASA во Флориде 3 февраля, но днем позже их поразил геомагнитный шторм.

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Геомагнитная буря увеличила плотность атмосферы, что повлияло на спутники и 40 из них были потеряны, пишет SpaceX.

Повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры, поэтому около 40 спутников вернулись в атмосферу Земли.

В компании Илона Маска заверили, что рисков обрушиться на Землю или столкнуться с другими аппаратами нет, так как спутники просто разрушатся при входе в атмосферу.

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Спутники довольно редко сходят с орбиты, отмечают разработчики, но в этот раз атмосферное сопротивление увеличилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками.

Команда Starlink перевела рабочие спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром, и смогут эффективно "укрыться от шторма".

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