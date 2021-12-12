Первый в мире дрон с лазерным оружием испытали в Турции

В Турции создали дрон с лазерным оружием

Ранее японцы создали дроны, которых нельзя угнать, а теперь первый в мире дрон с лазерным оружием сделал выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

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Eren, разработанный оборонными компаниями, способен на расстоянии уничтожать бомбы и боеприпасы, пишет Anadolu.

Аппарат поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов, поясняют военные разработчики.

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Максимальная высота полета дрона составляет 3 тыс. метров. В ходе тестирований Eren наносит удары по стальной пластине.

Напомним, ранее ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хватать предметы и ветки.