Перший у світі дрон із лазерною зброєю випробували у Туреччині

У Туреччині створили дрон із лазерною зброєю
Раніше японці створили дрони, яких не можна викрасти, а тепер перший у світі дрон із лазерною зброєю зробив постріли з дистанцій 500, 300 та 100 метрів.
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Eren, розроблений оборонними компаніями, здатний на відстані знищувати бомби та боєприпаси, пише Anadolu.
Апарат допоможе знищувати вибухові пристрої без залучення саперів, пояснюють військові розробники.
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Максимальна висота польоту дрона становить 3 тис. метрів. У ході тестувань Eren завдає ударів по сталевій пластині.
Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з кігтями, щоб хватати предмети та гілки.