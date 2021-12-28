iPhone 13 потерял функцию шумоподавления при звонках: в чем причина

В iPhone 13 обнаружили недоработку / Фото: Pixabay

Такая функция присутствует в AirPods Pro, которая исключает влияние окружающего шума на музыку, однако при звонках со смартфона она не работает.

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Что интересно, модели от iPhone 5 до iPhone 12 включали эту функцию, но в линейке настроек iPhone 13 ее нет, пишет phonearena.

Также, хотя в этом году Apple добавила шумоподавление в звонки FaceTime с помощью функции, известной как "изоляция голоса", она не работает с обычными звонками по мобильной сети.

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Служба поддержки компании, впрочем, заверила, что ее инженеры работают над этой проблемой, но сроки исправления бага неизвестны.

Шумоподавление было доступно пользователям iPhone, начиная с iOS 7. Небольшой усилитель подавляет звуки вокруг, чтобы пользователь мог сосредоточиться на голосе собеседника.

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Напомним, ранее в сети появились новые изображения и характеристики iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Также ранее мы писали о том, как выглядит iPhone 13 изнутри: новинку разобрали на части.