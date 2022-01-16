Китай собрал искусственную Луну и проводит на ней эксперименты

Китайцы проводят эксперименты, чтобы не провалить миссию на Луне

Создатели "искусственной луны" вдохновились ​​​​экспериментами, в которых использовались магниты для левитации лягушки.

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Симулятор базируется в Сюйчжоу в китайской провинции Цзянсу и был разработан таким образом, чтобы гравитация могла исчезнуть, пишет South China Morning Post.

Вакуум и лунные камни

До этого для имитации низкой гравитации на Земле требовался, например, полет на самолете, который входит в режим свободного падения, затем поднимается выше, но это длится минуты.

Новый лунный симулятор, представляющий собой небольшую комнату 0,2 м2, расположенную в вакуумной камере.

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Эта комната может имитировать низкую гравитацию или невесомость как угодно долго, объяснили его разработчики.

Внутри комнаты они создали искусственный лунный ландшафт, состоящий из камней и пыли, таких же легких, как и на поверхности Луны.

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Как работает лунный симулятор

Искусственная луна использует очень сильные магнитные поля, чтобы создать вакуумную камеру, внутри которой находится сама комната-симулятор.

Эта камера поднимает в невесомости маленькую комнату, и инженеры могут регулировать гравитацию уже внутри нее.

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Магнитное поле можно включать или выключать по мере необходимости. Гравитация на Луне примерно в шесть раз меньше, чем на Земле.

Возможность тестировать инструменты, технику и процессы в условиях низкой гравитации поможет уменьшить количество проблем во время миссии на Луну, уверены ученые.

Китай планирует отправить астронавтов на Луну к 2030 году и создать базу на Луне в рамках совместного проекта с Россией.

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Напомним, ранее мы писали о том, что космический корабль Nova-C организует доставку на Луну для NASA с 2025 года.