Как путешественник из Англии открыл "африканский Байкал" – история дня за минуту

Джон Спик сделал исторические открытие и, возможно, отдал за него жизнь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сам Спик был уверен, что таки нашел исток Нила. Он ошибся, но лишь незначительно, что подтвердили дальнейшие события.

Счастливая ошибка

На самом деле, пусть Спик и поспешил с выводами, но его открытие было очень важным. Ведь Танганьика, ранее неизвестная миру, является одним из самых глубоких и чистых пресноводных озер на планете (на 2-м месте после Байкала), и одним из самых древних. Причина в том, что водоем возник как раз в разломе тектонических пород.

Реклама

А исток Нила Спик вскоре открыл и так, не прошло и полугода. Путешественник со своей экспедицией достиг берегов крупнейшего озера Африки, которое назвал в честь королевы Великобритании, Викторией. Да-да, то самое озеро, на котором бушует один из самых известных и красивых водопадов мира.

Странная смерть

В те нескучные, но несколько странные времена открытий "белых пятен" на карте люди конкурировали в борьбе за славу друг с другом неистово – страсти полыхали, как при военных сражениях. Так, ревнующий к успеху коллегу другой выдающийся британский исследователь Ричард Бертон обвинил Спика во лжи. Нет, он не спорил с тем, что его бывший друг и соратник (они вместе начинали исследования Африки в одной экспедиции) открыл озера Танганьику и Викторию – он просто ставил под сомнения, что Спик открыл именно исток Нила.

Реклама

Спор между бывшими друзьями был настолько яростным (Спик в ответ на подозрения в подлоге назвал Бертона… гомосексуалистом, а по тем временам это было очень серьезное обвинение), что британское географическое общество назначило дебаты между оппонентами. Но они не состоялись, так как Спик за день до назначенной даты отправился на охоту, а после был найден мертвым с огнестрельным ранением. Было это убийство, самоубийство или несчастный случай – выяснить не удалось.

Зато удалось спустя полтора десятка лет доказать правоту Спика – Белый Нил, который, соединяясь с Голубым Нилом образует русло главной реки Африки, действительно, берет начало из озера Виктория.

Таким образом, пусть даже после смерти, но репутация Джона Спика была восстановлена.

Реклама

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней: