Изобретатель создал Power Bank, который может зарядить 5 тысяч смартфонов

Создан Power Bank, который может заряжать 5 тысяч телефонов
Power Bank, независимо от того, сколько денег вы вкладываете в них, обычно никогда не бывает достаточно.
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Чтобы решить эту проблему, китайский ютубер по имени Handy Geng придумал крупнейший в мире аккумулятор с невероятно большой емкостью, пишет Interesting Engineering.
Его изобретение имеет емкость 27 млн мАч, а основным компонентом павербанка является большая аккумуляторная батарея, похожая на те, что используются в электромобилях.
Генг сам строит большую часть проекта, включая защитную раму и проводку для 60 портов питания.
Гаджета достаточно для зарядки примерно 5 тысяч телефонов с батареями емкостью 3 тысяч мАч.
Блок питания может питать не только смартфоны, но и стиральные машины, телевизоры и другие устройства. Хотя он и портативный, он вряд ли поместится в вашем кармане.
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