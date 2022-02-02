Изобретатель создал Power Bank, который может зарядить 5 тысяч смартфонов

Создан Power Bank, который может заряжать 5 тысяч телефонов

Power Bank, независимо от того, сколько денег вы вкладываете в них, обычно никогда не бывает достаточно.

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Чтобы решить эту проблему, китайский ютубер по имени Handy Geng придумал крупнейший в мире аккумулятор с невероятно большой емкостью, пишет Interesting Engineering.

Его изобретение имеет емкость 27 млн мАч, а основным компонентом павербанка является большая аккумуляторная батарея, похожая на те, что используются в электромобилях.

Генг сам строит большую часть проекта, включая защитную раму и проводку для 60 портов питания.

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Гаджета достаточно для зарядки примерно 5 тысяч телефонов с батареями емкостью 3 тысяч мАч.

Блок питания может питать не только смартфоны, но и стиральные машины, телевизоры и другие устройства. Хотя он и портативный, он вряд ли поместится в вашем кармане.

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