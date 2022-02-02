Винахідник створив Power Bank, який може зарядити 5 тисяч смартфонів

Створено Power Bank, який може заряджати 5 тисяч телефонів
Power Bank, незалежно від того, скільки грошей ви вкладаєте у них, зазвичай ніколи не буває достатньо.
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Щоб вирішити цю проблему, китайський ютубер на ім'я Handy Geng вигадав найбільший у світі акумулятор з неймовірно великою ємністю, пише Interesting Engineering.
Його винахід має ємність 27 млн мАг, а основним компонентом павербанку є велика акумуляторна батарея, схожа на ті, що використовуються в електромобілях.
Генг сам будує більшу частину проєкту, включаючи захисну раму та проводку для 60 портів живлення.
Гаджету достатньо для заряджання приблизно 5 тисяч телефонів з батареями ємністю 3 тисяч мач.
Блок живлення може живити не лише смартфони, а й пральні машини, телевізори та інші пристрої. Хоча він і портативний, він навряд чи поміститься у вашій кишені.
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