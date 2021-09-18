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Не стыдно в поход сходить: смартфоны с лучшей батареей

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 сентября, 11:11
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Все мы хотим, чтобы заряд телефона держался как можно дольше. Но найти телефон с мощной батареей не так уж и легко. Не всегда самый большой аккумулятор может похвастаться высокой автономностью
Смартфоны с лучшей батареей
Смартфоны с лучшей батареей / Фото: DxOMark

Аналитики с сайта dxomark.com изучили несколько десятков смартфонов и составили рейтинг самых живучих. Ранее мы приводили рейтинг лучших камерофонов.

Интересно, что в первую десятку попали телефоны по достаточно демократичным ценам. Выделяется только Apple iPhone 12 Pro Max, цена которого перевалила за тысячу баксов. Впрочем, в рейтинге он только на девятой позиции.

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Для оценки и анализа в своих обзорах аккумуляторов смартфонов инженеры Dxomark проводят различные тесты в течение недельного периода как в помещении, так и на открытом воздухе.

Телефоны с лучшей батареей:

Vivo Y72 5G - 89 баллов
Цена: 319 долларов
Батарея: 5000 мАч
Время работы: 3 дня 13 часов

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Samsung Galaxy M51 - 88
Цена: 399 долларов
Батарея: 7000 мАч
Время работы: 3 дня 1 час

Xiaomi Redmi Note 10 – 87
Цена: 199 долларов
Батарея: 5000 мАч
Время работы: 2 дня 21 час

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Oppo A74 – 86
Цена: 249 долларов
Батарея: 5000 мАч
Время работы: 2 дня 16 часов

Wiko Power U30 – 86
Цена: 179 долларов
Батарея: 6000 мАч
Время работы: 3 дня 8 часов

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 84
Цена: 279 долларов
Батарея: 5020 мАч
Время работы: 2 дня 19 часов

Oppo A94 5G – 82
Цена: 359 долларов
Батарея: 4310 мАч
Время работы: 2 дня 10 часов

Oppo Find X3 Neo – 81
Цена: 799 долларов
Батарея: 4500 мАч
Время работы: 2 дня 3 часа

Apple iPhone 12 Pro Max – 78
Цена: 1099 долларов
Батарея: 3687 мАч
Время работы: 2 дня 1 час

Oppo A54 5G – 78
Цена: 299 долларов
Батарея: 5000 мАч
Время работы: 2 дня 15 часов

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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