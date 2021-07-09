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14 дней без зарядки – Xiaomi Mi 11 Ultra получил супер-обновление

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
9 июля, 13:09
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После выхода важного обновления флагман стал еще полезней
Теперь Xiaomi Mi 11 Ultra сможет работать 14 дней
Теперь Xiaomi Mi 11 Ultra сможет работать 14 дней / Фото: GizmoChina

Xiaomi Mi 11 Ultra теперь сможет работать 2 недели без подзарядки. Это стало возможно благодаря недавнему обновлению, которое добавило крайне полезную функцию Super Power Saver Mode. Возможно, эту функцию добавят и в будущий флагман Xiaomi.

При активации этого режима телефон отключает основной дисплей, оставляя только дополнительный экран на задней крышке. Он будет отображать время, сообщения, информацию о звонках и заряд батареи – заявили разработчики изданию GizmoСhina

Эта модель является единственным флагманом Xiaomi, оборудованным двумя экранами, но до сегодняшнего дня многие покупатели не понимали, в чем "фишка" маленького дисплея позади. Для отображения входящей информации вполне удобно пользоваться основным экраном, а чтобы полностью раскрыть возможности заднего дисплея – нужно класть телефон "лицом" вниз. Естественно, никто не станет так делать даже при наличии защитного стекла – нет смысла царапать лицевую панель дорогостоящего смартфона.

На этом экране Mi 11 отобразится самая важная информация
На этом экране Mi 11 отобразится самая важная информация / Фото: GizmoChina

Прошивка вышла под обозначением V12.5.10.0.RKACNXM и автоматически скачивается на телефон. После установки всё, что нужно пользователю – перезагрузить систему, после чего можно пользоваться новой функцией.

По мнению экспертов, функция будет особенно полезна тем, кто часто путешествует и ведет активный образ жизни. Раньше без возможности зарядить смартфон человек оказывался в сложной ситуации и был вынужден либо выключать его, либо носить "дохлый" телефон. Теперь появилась возможность оставаться на связи длительное время, пусть и с минимальным визуальным сопровождением.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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