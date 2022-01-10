Инженеры собрали беспилотный трактор, управляемый смартфоном

Трактором теперь можно управлять, не выходя из офиса

Изобретение может работать 24 часа в сутки, его разрабатывали около 20 лет. Фермеры смогут управлять им из удаленных офисов.

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Беспилотный трактор оснащен шестью парами камер, GPS и использует искусственный интеллект для проверки своего положения, пишет The Science Times.

Трактор также сможет определить, находится ли на его пути животное или объект. Технология обрабатывает площадь, чтобы посадить семена по прямой линии.

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Его первая версия оснащена плугом и будет доступна в США в 2022 году, но пока нет точной даты, когда она будет доступна за пределами страны.

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Напомним, ранее мы писали о ТОП-8 самых странных технологий, представленных на выставке CES-2022.

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Кроме того, мы отобрали ТОП-15 самых интересных гаджетов и устройств, которые презентовали в начале 2022 года.