Інженери зібрали безпілотний трактор, керований смартфоном

Трактором тепер можна керувати, не виходячи з офісу
Винахід може працювати 24 години на добу, його розробляли близько 20 років. Фермери зможуть керувати ним з дистанційних офісів.
Читайте також: Майбутнє поруч: робота-собаку озброїли снайперською гвинтівкою
Безпілотний трактор оснащений шістьма парами камер, GPS і використовує штучний інтелект для перевірки свого становища. The Science Times .
Трактор також зможе визначити, чи перебуває на його шляху тварина чи об'єкт. Технологія обробляє площу, щоб посадити насіння по прямій лінії.
Його перша версія оснащена плугом і буде доступна в США в 2022 році, але поки що немає точної дати, коли вона буде доступна за межами країни.
Читайте також: Ілон Маск скаржиться на складнощі у розробці автопілота
Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-8 найдивніших технологій, представлених на виставці CES-2022
Крім того, ми відібрали ТОП-15 найцікавіших гаджетів та пристроїв, які презентували на початку 2022 року