Інженери зібрали безпілотний трактор, керований смартфоном

Трактором тепер можна керувати, не виходячи з офісу

Винахід може працювати 24 години на добу, його розробляли близько 20 років. Фермери зможуть керувати ним з дистанційних офісів.

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Безпілотний трактор оснащений шістьма парами камер, GPS і використовує штучний інтелект для перевірки свого становища. The Science Times .

Трактор також зможе визначити, чи перебуває на його шляху тварина чи об'єкт. Технологія обробляє площу, щоб посадити насіння по прямій лінії.

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Його перша версія оснащена плугом і буде доступна в США в 2022 році, але поки що немає точної дати, коли вона буде доступна за межами країни.

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