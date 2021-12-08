Бабочка, формирующая планеты: телескоп снял ультратонкую туманность-хамелеон

Астрономы смогли сделать снимок формирующей планеты туманности

Этот захватывающе тонкий объект состоит из газа, и он будто оно готов вылететь за пределы экрана.

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В центре этой прозрачной туманности спрятан ее двигатель туманности – звезда малой массы, меньше Солнца, передает Phys.org.

Молодая холодная звезда испускает потоки быстро движущегося газа, которые проложили туннель в межзвездном облаке.

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Инфракрасный и видимый свет, излучаемый звездой, проходит по этому туннелю и рассеивается от его стенок.

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Время от времени в туманности вспыхивают ярко-красные объекты: это часть быстро движущегося потока газа загорается после столкновения с медленным газом.

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Астрономы предположили, что темная полоса в центре туманности – это околозвездный диск – резервуар газа и пыли вокруг звезды. В нем скапливаются материалы для построения планет.

Инфракрасная туманность Хамелеон находится внутри более крупного темного облака Хамелеон I, которое граничит с темными облаками Хамелеон II и Хамелеон III.

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Вместе они составляют большую область звездообразования, занимающую почти все созвездие Хамелеон на южном небе.

Напомним, ранее NASA предложило запускать в космос лазеры и пояснило, зачем они нужны.