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Уникальная галактика: Hubble показал звездный водоворот в созвездии Тукан

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 13:48
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Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию спиральной галактики NGC 7329
Hubble и художники создали уникальный цветной снимок спиральной галактики
Hubble и художники создали уникальный цветной снимок спиральной галактики

Изображение было обработано с помощью четырех различных фильтров Hubble, и на фото видна характерная структура спиральных галактик – закручивающиеся рукава против часовой стрелки.

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Объект NGC 7329 открыл британский астроном Джон Гершель, впервые наблюдавший за галактикой 20 июля 1835 года, сообщает Европейское космическое агентство.

Каждый из фильтров Hubble охватывает разные области светового спектра, от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного, но сначала фото выходят монохромными.

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Позже художники разбираются, какой цвет больше подходит конкретному фильтру, и раскрашивают полученные фото.

Наконец, изображения, снятые с помощью разных фильтров, складываются вместе, и мы получаем красочное изображение далекой галактики.

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Напомним, ранее телескоп NASA сфотографировал сверхмассивное скопление галактик.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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