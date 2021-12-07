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NASA начало запускать в космос лазеры: зачем они нужны

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 15:16
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Космическое агенство 7 декабря отправило на орбиту лазерный ретранслятор связи на ракете Atlas V: он должен частично заменить радиосвязь
NASA начнет использовать лазеры для передачи связи
NASA начнет использовать лазеры для передачи связи / Фото: NASA

Лазерный ретранслятор связи на ракете компании United Launch Alliance улетел в космос в рамках программы космических испытаний спутника-6.

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LCRD, запуская лазеры, позволит увеличить пропускную способность связи в 10-100 раз по сравнению с радиосвязью, сообщает NASA в Twitter.

Ракета Atlas V 551 стартовала в 12:19 по Киеву, неся с собой спутники и технологические эксперименты, говорится в сообщении.

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Лазеры на орбите призваны избежать проблем перегруженности радиочастотного спектра. Эта проблема стала серьезнее из-за роста скоплений спутников на низкой околоземной орбите.

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Пока в большинстве миссий используют радиочастотную связь, но для эффективной передачи данных с учетом все более сложного оборудования требуется большая пропускная способность.

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Напомним, ранее астронавты МКС показали снимки полного солнечного затмения.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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