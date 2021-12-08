Метелик, що формує планети: телескоп зняв ультратонку туманність-хамелеон

Астрономи змогли зробити знімок туманності, що ще формує планети

Цей захоплюючий тонкий об'єкт складається з газу, і він ніби воно готовий вилетіти за межі екрана.

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У центрі цієї прозорої туманності захований її двигун туманності – зірка малої маси, менше Сонця, передає Phys.org.

Молода холодна зірка випускає потоки газу, що швидко рухається, вони проклали тунель у міжзоряній хмарі.

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Інфрачервоне та видиме світло, що випромінюється зіркою, проходить цим тунелем і розсіюється від його стін.

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Іноді у туманності спалахують яскраво-червоні об'єкти: це частина швидкого потоку газу спалахує після зіткнення з повільним газом.

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Астрономи припустили, що темна смуга у центрі туманності – це навколозірковий диск – резервуар газу та пилу навколо зірки. У ньому накопичуються матеріали для побудови планет.

Інфрачервона туманність Хамелеон знаходиться всередині більшої темної хмари Хамелеон I, яка межує з темними хмарами Хамелеон II та Хамелеон III.

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Разом вони становлять велику область зіркоутворення, що займає майже все сузір'я Хамелеона на південному небі.

Нагадаємо, раніше NASA запропонувало запускати в космос лазери та пояснило, навіщо вони потрібні.