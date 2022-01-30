Актер, увидев гибель знаменитого авиатора, придумал парашют – история дня за минуту

Глеб Котельников изобрел парашют / Фото: Коллаж: Сегодня

С конца 1903 года, когда братья Райт совершили первый горизонтальный полет на своем "Флайере-1", во весь рост встал вопрос безопасности летчиков. Количество погибших росло так же быстро, как и число авиаперелетов: в начале 1910-х за год гибло около ста пилотов.

Темой безопасности активно занимались. И парашюты, крепящиеся к аэропланам, изобрели. Увы, сильно увеличивая вес летальных аппаратов, шансов на спасение эти "этажерки" оставляли мало. Чаще всего пилоты просто не успевали в них перебраться.

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Но гениальная идея изготовить спасительный ранец, одевающийся на тело летчика, осенила вовсе не инженера, а актера – Глеба Котельникова из театра "Заведение для народных развлечений Николая II". Мысль ему пришла после того, как в 1910 году на его глазах разбился знаменитый авиатор Лев Мациевич.

Котельников был страстно увлечен техникой, в особенности – двигательными машинами. Пилотные образцы будущих парашютов артист испытывал с помощью авто: разогнав максимально, открывал ранец с тканью, прикрепленный сзади. Эффект супер – мотор глох.

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Потом с аэропланов сбрасывали манекены соответствующего веса. Тоже удачно!

И, наконец, 5 января 1913 года, Руан (Франция). Студент Владимир Оссовский прыгает с 60-метровой отметки моста в реку Сена – парашют РК-1 сработал отлично.

В процессе усовершенствования Глеб Евгеньевич заменил тяжелый лен легким шелком, снабдил край "купола" эластичным тросом, стропы развел на две части, что позволило управлять приземлением.

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Тем не менее, Великий князь Александр Михайлович, отвечавший в Российской империи за оборонпром, заявил: "Парашюты в авиации – вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности будут спасаться, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие!".

Поэтому запатентовать ноу-хау пришлось во Франции.

К слову, актер-изобретатель Котельников создал также полужесткие РК-2, РК-3, мягкий РК-3, грузовой парашют и даже коллективный – для спасения пассажиров гражданских самолетов.

А его могила поныне – место паломничества парашютистов во время которого они оставляют на деревьях ленточки для затяжки парашютов

Глеб Котельников – еще и писатель

Что касается сцены, то Котельников сыграл роли в известных спектаклях: Сатин из "На дне" Горького, Чичиков из "Мертвых душ" Гоголя, Свидригайлов из "Преступления и наказания" Достоевского…

Кроме того, его перу принадлежат пьесы: "Соблазнительница", "Загадки царевны Елены Прекрасной", "Осел на водопое", "Жрец Озириса", "Миниатюры". Автор книг "История одного изобретения. Русский парашют" (1939), "Парашют" (1943).

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