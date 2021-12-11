Живучи динозаврів: чому астероїд не вбив крокодилів і щуроподібних предків людей

Динозаври не змогли вижити, але деякі види пристосувалися до Апокаліпсису / Фото: Pixabay

Є дві основні причини, через які крокодили вижили після астероїда, який убив динозаврів: вони можуть довго жити без їжі і мешкали в місцях, які не так сильно постраждали від падіння.

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Але вижили не лише вони: за рахунок пір'я та дзьобів змогли пристосуватися динозаври, що пізніше стали птахами, і дрібні ссавці – зокрема, батьки людей, пише Scitech Daily.

Лежали місяцями та не їли до року

Секрет виживання крокодилів у тому, що їхні тіла споживають дуже мало енергії – вони багато лежать, повільно дихають і мають дуже повільне серцебиття.

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Крокодили можуть затримувати дихання під водою більше години і обходитися без їжі протягом кількох місяців, а іноді й понад рік.

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Ще одна причина – вони в основному жили в таких місцях, як річки, озера та узбережжя, де тварини не так сильно потребують зелені.

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Мертві рослини та тварини змиваються з навколишньої землі, яку поїдають крихітні істоти, а потім їх поїдають більші істоти, включаючи крокодилів.

Тому, на відміну від динозаврів, що живуть на суші, крокодили в річці не померли б від голоду, як тільки померли зелені рослини.

Наші предки – щуроподібні поїдники черв'яків?

Схожа причина допомагає пояснити, чому батьки людей також пережили зіткнення з астероїдом.

Це були дрібні ссавці, які жили ближче до кінця епохи динозаврів, і їхнє виживання призвело до появи всіх видів ссавців. включаючи і людину.

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Здебільшого це були маленькі щуроподібні істоти, які снували в підстилці мертвого листя по землі, поїдаючи комах та черв'яків.

Ці крихітні істоти покладалися не так на живі зелені рослини, але в мертве листя і кору, падіння з дерев або змиті вітром з інших місць.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як близько 66 мільйонів років тому вмирали динозаври, а з ними – три чверті всього живого на Землі.

Крім того, дослідники з'ясували, що знищило майже всі види 250 млн років тому .