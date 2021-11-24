Земля може наростити кільця, як Сатурн

Наша планета може обрости кільцями з уламків супутників і мертвих ракет, що розбилися. Раніше вчені вже показали, як наша планета виглядала без людей.

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Земля наближається до того, щоб стати п'ятою планетою Сонячної системи, яка знайдете планетарні кільця, пише The Space News.

Поки що єдині планети, що мають кільцеву систему, – це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

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Їхні кільця складаються з заморожених гірських порід , таких як астероїди та інші небесні тіла або природне сміття.

Наразі космічні фахівці штату Юта вивчають кілька економічних та безпечних стратегій очищення орбіти Землі від сміття.

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На думку професора машинобудування Університету Юти Джейка Ебботта, космічні організації та підприємства повинні прибирати сміття, що накопичується за межами Землі.

За даними NASA, на орбіті знаходяться близько 23 тис. уламків розміром приблизно м'яч для софтболу. Вони з'єднані сотнями мільйонів менших фрагментів.

Такі уламки можуть розвивати швидкість до 28160 км/год, що створює серйозну небезпеку для супутників, космічних подорожей та досліджень.

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Крім того, вони дійсно ризикують Зрости в планетарні кільця. Через їхні величезні швидкості видалення цих частинок важко здійснити, і це небезпечно.

Тільки мала частина цього сміття – приблизно від 200 до 400 уламків – згоряє в атмосфері Землі щороку.

Раніше також повідомлялося, що астрономи засікли невідомий радіосигнал із центру галактики.