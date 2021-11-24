Земля может обрасти кольцами, как Сатурн

Наша планета может обрасти кольцами из обломков разбившихся спутников и мертвых ракет. Ранее ученые уже показали, как бы наша планета выглядела без людей.

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Земля приближается к тому, чтобы стать пятой планетой Солнечной системы, которая обретет планетарные кольца, пишет The Space News.

Пока единственные планеты, имеющие кольцевую систему, – это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

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Их кольца состоят из замороженных горных пород, таких как астероиды и другие небесные тела или естественный мусор.

В данный момент космические специалисты штата Юта изучают несколько экономичных и безопасных стратегий очистки орбиты Земли от мусора.

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По мнению профессора машиностроения Университета Юты Джейка Эбботта, космические организации и предприятия должны убирать накапливающийся за пределами Земли мусор.

По данным NASA, на орбите находятся около 23 тыс. обломков размером примерно с мяч для софтбола. Они соединены сотнями миллионов фрагментов поменьше.

Такие обломки могут развивать скорость до 28160 км/ч, что создает серьезную опасность для спутников, космических путешествий и исследований.

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Кроме того, они действительно рискуют срастись в планетарные кольца. Из-за их огромных скоростей удаление этих частиц трудно выполнимо и опасно.

Только малая часть этого мусора – примерно от 200 до 400 обломков – сгорает в атмосфере Земли каждый год.

Ранее также сообщалось, что астрономы засекли неизвестный радиосигнал из центра галактики.