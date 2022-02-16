Забруднення планети вбиває вдвічі більше людей, ніж COVID-19

Забруднення вбиває більше людей, ніж пандемія / Фото: Pixabay
Кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, становить один до шести, що більш ніж уп'ятнадцятеро перевищує кількість смертей від насильства.
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Згідно зі звітом, опублікованим у вівторок ООН, забруднення сприяє більшій кількості смертей у всьому світі, ніж пандемія, пише The Hill.
Найбільшим екологічним фактором передчасної смерті є забруднення повітря, яке щорічно забирає близько 7 млн життів.
Смертність у переважній більшості випадків припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу, частка яких становить понад 90% таких смертей.
Працівники заводів та подібних місць також наражаються на особливий ризик: понад 750 тисяч осіб щороку помирають від впливу таких речовин, як вихлопні гази та азбест.
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Вплив свинцю, як і раніше, пов'язаний з приблизно 1 млн смертей на рік. Хімічна промисловість посилює надзвичайну кліматичну ситуацію.
Вона споживає понад 10% викопного палива та щорічно виділяє приблизно 3,3 млрд тонн парникових газів.
Раніше ми писали:
- Новий винахід вчених очищує повітря краще за дерева. У штаті Арізона розробили механічний ліс, який поглинає вуглець у тисячі разів ефективніше за природні аналоги.
- Також пояснювалося, чому аварія корабля часів Другої світової війни загрожує планеті екологічною катастрофою.
- Вчені тим часом розповідали, як кислотний океан поглинув життя на Землі, і чи це може повторитися, тепер вже через людей.