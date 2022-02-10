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Виток метану побачили з космосу: хто найбільше забруднює Землю

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 лютого, 15:58
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Використовуючи супутникові дані, дослідники нанесли на карту масивні шлейфи метану, що виділяється внаслідок діяльності людини
Викиди метану небезпечніші, ніж вуглекислий газ
Викиди метану небезпечніші, ніж вуглекислий газ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Метан є другим за поширеністю парниковим газом, що викидається в атмосферу Землі після вуглекислого газу, і в короткостроковій перспективі небезпечніший для клімату, ніж вуглекислий газ.

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За даними Кліматичного порталу Массачусетського технологічного інституту, тонна метану, викинутого в атмосферу, затримує приблизно в 80 разів більше тепла, ніж тонна вуглекислого газу за 20-річний період.

Щоб виміряти викиди метану, дослідники вивчили зображення метану в атмосфері, отримані за допомогою приладу для моніторингу тропосфери на борту супутника Європейського космічного агентства Sentinel-5P.

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Дослідники виявили, що близько двох третіх видимих джерел, що виробляють понад 27,5 тонн метану на годину, пов'язані із видобуванням нафти і газу, а третина, що залишилася, розділена між видобуванням вугілля, сільським господарством і управлінням відходами.

Туркменістан мав найвищі оцінні викиди метану протягом періоду дослідження, за ним слідують Росія, США, Іран, Казахстан та Алжир, пише livescience.com.

Однак дослідники не змогли виміряти метанові шлейфи в таких областях, як Пермський басейн США або місця видобутку нафти в Канаді та Китаї, тому що загальні викиди в цих регіонах були надто високими, щоб розрізнити окремі ультра-випромінювачі.

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Запобігання цим метановим шлейфам для екології планети буде еквівалентне видаленню з доріг 20 мільйонів автомобілів на один рік.

Раніше ми писали, що аварія корабля часів Другої світової війни загрожує планеті екологічною катастрофою.

Також ми писали, що новий винахід вчених очищає повітря краще за дерева. У штаті Арізона розробили механічний ліс, який поглинає вуглець у тисячі разів ефективніший за природні аналоги.

Олександр Трикіша
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