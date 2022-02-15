Японія показала, як її місячний робот підіймається на пагорби

Робот-місяцехід з руками показав свої можливості
GITAI розробляє Lunar Robotic Rover R1: він може виконувати на Місяці завдання загального призначення, такі як розвідка, видобуток корисних копалин, інспекція, техобслуговування, збирання та інше.
У грудні 2021 року на поверхні в кампусі JAXA місяцехід GITAI R1 успішно завершив усі заплановані випробування, пише Gitai.
Під час цієї наземної демонстрації в імітаційному місячному середовищі він пройшов такі тести:
- Водіння, рухливість та подолання перешкод
- Тест складання панелі сонячних батарей
- Випробування на видобуток місячних ресурсів
- Випробування на підйом схилом (пагорбі)
Місячний робот-марсохід GITAI R1 довів, що його ходові якості дозволяють піднятися піщаним схилом під кутом 15-20 градусів на імітації місячної поверхні.
GITAI продовжить підвищувати універсальність своїх роботів загального призначення та сумісність з місячною поверхнею, щоб провести демонстрацію технологій на Місяці у середині 2020-х років.
Раніше ми писали:
- Японське космічне агентство разом із Toyota розробляє місячний транспортник, в якому зможуть пересуватись і навіть спати люди.
- Китай разом із Росією зібрався створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA.
- Японія збирається побудувати місяцехід, щоб перевозити ним людей поверхнею земного супутника.