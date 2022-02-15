Япония показала, как ее лунный робот взбирается на холмы

Робот-луноход с руками показал свои возможности
GITAI разрабатывает Lunar Robotic Rover R1: он может выполнять на Луне задачи общего назначения, такие как разведка, добыча полезных ископаемых, инспекция, техобслуживание, сборка и прочее.
В декабре 2021 года на поверхности в кампусе JAXA луноход GITAI R1 успешно завершил все запланированные испытания, пишет Gitai.
Во время этой наземной демонстрации в имитационной лунной среде он прошел такие тесты:
- Вождение, подвижность и преодоление препятствий
- Тест сборки панели солнечных батарей
- Испытание на добычу лунных ресурсов
- Испытание на подъем по склону (холму)
Лунный робот-марсоход GITAI R1 доказал, что его ходовые качества позволяют подняться по песчаному склону под углом 15-20 градусов на имитации лунной поверхности.
GITAI продолжит повышать универсальность своих роботов общего назначения и совместимость с лунной поверхностью, чтобы провести демонстрацию технологий на Луне в середине 2020-х годов.
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