Японці створюють позашляховик для Місяця та Марса: коли він вирушить у космос

У японському місяцеході вистачить місця, щоб спокійно поїсти та поспати
Автомобіль називатиметься Lunar Cruiser – за прикладом відомого позашляховика Toyota Land Cruiser.
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Запуск місяцехода намічений на кінець 2020-х років, а вже в 2040 люди могли б подорожувати ним супутником Землі, щоб потім повторити те саме на Марсі, пише AP.
Розробники обіцяють, що люди зможуть їсти, працювати, спати та спілкуватися з іншими людьми у такому місяцеході абсолютно безпечно та комфортно.
Одна з японських компаній – Gitai Japan Inc., вже створила роботизовану руку для Lunar Cruiser, яка зможе проводити огляд та технічне обслуговування транспортного засобу.
Рука отримає змінні насадки для роботи з різними інструментами – наприклад, вона зможе щось хапати, зачерпувати та навіть підмітати поверхню на шляху місяцехода.
Раніше ми писали:
- Китай разом із Росією зібралися створити станцію на Місяці до 2035 року , яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA
- Також повідомлялося, що Японія побудує місяцехід для перевезення людей, але у рамках одного з американських проєктів.
- Крім того, у 2021 році найпопулярніший електромобіль в Україні використали для створення місяцехода.