В Омані виявили ігрову дошку віком 4 тисячі років

Вчені знайшли унікальну настільну гру зі стародавнього Оману / Фото: PCMA

Дослідники пишуть, що під час експедиції наприкінці грудня ідентифікували ще одну вежу поселення бронзової доби, розкопали сліди плавки міді й там виявили знахідку.

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Селище, яке вивчають археологи, унікальне кількістю веж і тим, що воно явно брало участь у торгівлі міддю, пише Polish Centre of Mediterranean Archaeology.

Проте найнесподіванішим відкриттям стало не економічне підґрунтя життя оманців, а ігрова дошка. Вона зроблена з каменю та має позначені поля та лунки.

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Хоча ігри з полями та лунками існували в епоху бронзи, такі знахідки рідкісні: відомо кілька прикладів з Індії, Месопотамії та басейну Східного Середземномор'я.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи були приголомшені дивовижним давньогрецьким комп'ютером, існування якого здається неможливим.

Крім того, ми описували ТОП-10 унікальної стародавньої зброї, знайденої у 2021 році.