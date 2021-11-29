У Чумацькому шляху виявили гігантську зигзагоподібну хвилю

У Чумацькому шляху виявили гігантську газову хвилю / Фото: Wikipedia

У Чумацькому шляху зафіксували раніше невідоме утворення, що нагадує гігантську хвилю.

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Відкриття вдалося зробити завдяки огляду телескопа APEX, Чилі, який досліджував концентрацію чадного газу в Галактиці, пише The Astrophysical Journal Letters.

Структуру назвали "Хвиля Ганготрі" на честь льодовика, з якого бере свій початок річка Ганг.

В інших галактиках вчені постійно спостерігають довгі газові "нитки". Їхні розміри дуже різноманітні і варіюються від кількох світлових до мільярдів світлових років.

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У Чумацькому Шляху такі структури виявляти набагато складніше, оскільки ми спостерігаємо його зсередини.

Виявлена "Хвиля Ганготрі" має довжину від 2 до 4 кілопарсек – від 6523 до 13046 світлових років Тому це одне з найбільших утворень нашої Галактики.

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Найближча точка до газової нитки розташована приблизно на відстані 4,5 кілопарсека (14 677 світлових років) від Сонця, сама хвиля має протяженість у бік центру Галактики.

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Найвіддаленіша точка знаходиться на відстані близько 7 кілопарсек (22 830 світлових років) від сонця.

Хвиля об'єднує два спіральні рукави. Цікавою є і форма "Хвилі" – вона не пряма, а зигзагоподібна.

Нагадаємо, раніше за допомогою телескопа з Чилі вдалося зняти зіткнення двох галактик .