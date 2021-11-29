В Млечном пути обнаружили гигантскую зигзагообразную волну

В Млечном пути обнаружили гигантскую газовую волну / Фото: Wikipedia
В Млечном пути зафиксировали ранее неизвестное образование, напоминающее гигантскую волну.
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Открытие удалось сделать благодаря обзору телескопа APEX, Чили, исследовавшего концентрацию угарного газа в Галактике, пишет The Astrophysical Journal Letters.
Структуру назвали "Волна Ганготри" в честь ледника, с которого берет свое начало река Ганг.
В других галактиках ученые постоянно наблюдают длинные газовые "нити". Их размеры очень разнообразны и варьируются от нескольких световых до миллиардов световых лет.
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В Млечном Пути такие структуры обнаруживать гораздо сложнее, так как мы наблюдаем его изнутри.
Обнаруженная "Волна Ганготри" имеет длину от 2 до 4 килопарсек – от 6 523 до 13 046 световых лет, поэтому это одно из величайших образований нашей Галактики.
Ближайшая точка к газовой нити расположена примерно на расстоянии 4,5 килопарсека (14 677 световых лет) от Солнца, сама волна имеет протяженность в сторону центра Галактики.
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Самая отдаленная точка находится на расстоянии около 7 килопарсек (22 830 световых лет) от Солнца.
Волна объединяет два спиральных рукава. Интересной является и форма "Волны" – она не прямая, а зигзагообразная.
Напомним, ранее с помощью телескопа из Чили удалось заснять столкновение двух галактик.