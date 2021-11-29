В Млечном пути обнаружили гигантскую зигзагообразную волну

В Млечном пути обнаружили гигантскую газовую волну / Фото: Wikipedia

В Млечном пути зафиксировали ранее неизвестное образование, напоминающее гигантскую волну.

Читайте также: От NASA и SpaceX требуют обеспечить астронавтам секс в космосе

Реклама

Открытие удалось сделать благодаря обзору телескопа APEX, Чили, исследовавшего концентрацию угарного газа в Галактике, пишет The Astrophysical Journal Letters.

Структуру назвали "Волна Ганготри" в честь ледника, с которого берет свое начало река Ганг.

Реклама

В других галактиках ученые постоянно наблюдают длинные газовые "нити". Их размеры очень разнообразны и варьируются от нескольких световых до миллиардов световых лет.

Читайте также: Ученые требуют защитить Землю от инопланетных паразитов

В Млечном Пути такие структуры обнаруживать гораздо сложнее, так как мы наблюдаем его изнутри.

Реклама

Обнаруженная "Волна Ганготри" имеет длину от 2 до 4 килопарсек – от 6 523 до 13 046 световых лет, поэтому это одно из величайших образований нашей Галактики.

Ближайшая точка к газовой нити расположена примерно на расстоянии 4,5 килопарсека (14 677 световых лет) от Солнца, сама волна имеет протяженность в сторону центра Галактики.

Читайте также: Астероид сильнее атомной бомбы приблизится к Земле в декабре

Самая отдаленная точка находится на расстоянии около 7 килопарсек (22 830 световых лет) от Солнца.

Волна объединяет два спиральных рукава. Интересной является и форма "Волны" – она не прямая, а зигзагообразная.

Напомним, ранее с помощью телескопа из Чили удалось заснять столкновение двух галактик.