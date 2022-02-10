Виток метану побачили з космосу: хто найбільше забруднює Землю

Викиди метану небезпечніші, ніж вуглекислий газ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Метан є другим за поширеністю парниковим газом, що викидається в атмосферу Землі після вуглекислого газу, і в короткостроковій перспективі небезпечніший для клімату, ніж вуглекислий газ.

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За даними Кліматичного порталу Массачусетського технологічного інституту, тонна метану, викинутого в атмосферу, затримує приблизно в 80 разів більше тепла, ніж тонна вуглекислого газу за 20-річний період.

Щоб виміряти викиди метану, дослідники вивчили зображення метану в атмосфері, отримані за допомогою приладу для моніторингу тропосфери на борту супутника Європейського космічного агентства Sentinel-5P.

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Дослідники виявили, що близько двох третіх видимих джерел, що виробляють понад 27,5 тонн метану на годину, пов'язані із видобуванням нафти і газу, а третина, що залишилася, розділена між видобуванням вугілля, сільським господарством і управлінням відходами.

Туркменістан мав найвищі оцінні викиди метану протягом періоду дослідження, за ним слідують Росія, США, Іран, Казахстан та Алжир, пише livescience.com.

Однак дослідники не змогли виміряти метанові шлейфи в таких областях, як Пермський басейн США або місця видобутку нафти в Канаді та Китаї, тому що загальні викиди в цих регіонах були надто високими, щоб розрізнити окремі ультра-випромінювачі.

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Запобігання цим метановим шлейфам для екології планети буде еквівалентне видаленню з доріг 20 мільйонів автомобілів на один рік.

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