Утечки метана увидели из космоса: кто больше всего загрязняет Землю

Выбросы метана более опасны, чем углекислый газ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Метан является вторым по распространенности парниковым газом, выбрасываемым в атмосферу Земли после углекислого газа, и в краткосрочной перспективе более опасен для климата, чем углекислый газ.

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По данным Климатического портала Массачусетского технологического института, тонна метана, выброшенного в атмосферу, задерживает примерно в 80 раз больше тепла, чем тонна углекислого газа за 20-летний период.

Чтобы измерить выбросы метана исследователи изучили изображения метана в атмосфере, полученные с помощью прибора для мониторинга тропосферы на борту спутника Европейского космического агентства Sentinel-5P.

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Исследователи обнаружили, что около двух третьих видимых источников, производящих более 27,5 тонн метана в час, связаны с добычей нефти и газа, а оставшаяся треть разделена между добычей угля, сельским хозяйством и управлением отходами.

Туркменистан имел самые высокие оценочные выбросы метана в течение периода исследования, за ним следуют Россия, США, Иран, Казахстан и Алжир, пишет livescience.com.

Однако исследователи не смогли измерить метановые шлейфы в таких областях, как Пермский бассейн США или места добычи нефти в Канаде и Китае, потому что общие выбросы в этих регионах были слишком высокими, чтобы различить отдельные ультра-излучатели.

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Предотвращение этих метановых шлейфов для экологии планеты будет эквивалентно удалению с дорог 20 миллионов автомобилей на один год.

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