Вода пішла назад: українські полярники зняли неймовірний наслідок виверження вулкана (відео)

Виверження вулкана за 7800 км від станції Вернадського дійшло до неї хвилями / Фото: Reuters

Українські вчені зафіксували хвилі, спричинені підводним вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай.

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Стовп попелу від виверження силою 5 балів 15 січня досяг понад 20 км у висоту та накрив основний острів Королівства Тонга, пише Національний антарктичний науковий центр.

Хвиля дійшла до Антарктиди висотою 60 см, і це з огляду на те, що акваторії вкриті суцільним льодом, розповіли українці.

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Вчені змогли зафіксувати зміни приливних течій океану на самописець, а також відео.

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Українські полярники, які на той час відкопували від снігу доріжку на причал Jetty, також помітили незвичайне коливання вод.

Було зафіксовано і стрибки атмосферного тиску – потужний вибух вулкана можна порівняти з відкриттям пляшки шампанського.

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До речі, такі самі атмосферні зміни були зареєстровані в Україні та навіть на Алясці.

Нагадаємо, раніше писали б про те, що над льодовиковим материком знову майорять два прапори України .