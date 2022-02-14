Українська "Ноосфера" потрапила у шторм: коли вона дістанеться Антарктиди

"Ноосфера" успешно пережила шторм / Фото: НАНЦ
Дорогою з Одеси до Лас-Пальмасу судно подолало 5335 кілометрів із середньою швидкістю 17 км на годину. Успішно відбулося злагодження екіпажу.
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Судно показало себе добре, але в Середземному морі криголам пройшов через шторм: хвиля була 5-6 метрів, а швидкість зустрічного вітру досягала 33 м за секунду, пише Національний арктичний науковий центр у Facebook.
"Судно стійко сприймало удари хвиль. Це справжній морський вовк, загартований за багато років у морі", – заявив Павло Панасюк, капітан "Ноосфери".
Наступна зупинка "Ноосфери" запланована після перетину Атлантики в порту Пунта-Аренас (Республіка Чилі).
Там на борт має піднятися команда морських дослідників, ще одна група сезонної експедиції та зимівники 27 УАЕ, які замінять на станції команду 26 УАЕ.
Раніше ми писали:
- Був визначений склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, у березні 2022 року полярники вирушать до Антарктиди.
- Повідомлялося, що криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди з вантажем та новою командою.
- Також співробітники станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зловили пінгвінів "на місці злочину": ті ходять в океан тільки шеренгами.